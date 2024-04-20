Fenerbahçe ve Eczacıbaşı Sultanlar Ligi play-off finalinde şampiyonluk için karşı karşıya
Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe ile Eczacıbaşı yarın şampiyonluk için sahaya çıkacak. İki takım arasında gerçekleşecek olan final maçı büyük heyecan yaratırken, Fenerbahçe geçtiğimiz sezonki şampiyonluğunu korumak için mücadele edecek, Eczacıbaşı ise uzun bir aradan sonra şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.
Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe ile Eczacıbaşı yarın şampiyonluk için sahaya çıkacak.
Sultanlar Ligi play-off final etabında beşinci ve son karşılaşması Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı arasında yarın saat 19.00'da oynanacak. 2023-2024 sezonunda normal sezonu lider tamamlayan Fenerbahçe, play-off yarı finalinde Türk Hava Yolları'nı 2-0 eleyerek finale yükseldi. Eczacıbaşı ise Vakıfbank'ı 2-0'la geçerek final biletini aldı. 9 Nisan'da başlayan play-off final serisinin ilk maçı sarı-lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. İkinci maçı 3-2'lik skorla turuncu-beyazlılar alırken, Fenerbahçe üçüncü maçta 3-0'lık üstünlük sağladı. 18 Nisan Perşembe günü oynanan 4. maçta ise Eczacıbaşı sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
Bu sezon iki takım Ankara'da düzenlenen Kupa Voley finalinde de karşılaşırken sarı-lacivertliler müsabakayı 3-1 kazanarak kupanın sahibi olmuştu.
Eczacıbaşı 17, Fenerbahçe 7. şampiyonluk peşinde
1984 yılından itibaren oynanmaya başlanan Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı 16 şampiyonlukla en fazla kazanan takım konumunda yer alıyor. Son şampiyonluğunu 2011-2012 sezonunda elde eden eden turuncu-beyazlılar, yarın parkeden galip ayrılması halinde bu hasretine son verecek.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile Eczacıbaşı arasında oynanan final serisinde sarı-lacivertliler 3-0'lık sonuçla mutlu sona ulaşmıştı. Ligde 6. şampiyonluğunu elde eden Fenerbahçe, yarın mücadeleden galip ayrılırsa üst üste iki sezon şampiyonluk yaşayarak 7. kez bu kupayı müzesine götürecek. - İSTANBUL