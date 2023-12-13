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Fenerbahçe ve Beşiktaş UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son maçlara çıkacak

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6. ve son hafta maçları yarın oynanacak. Fenerbahçe, Spartak Trnava ile karşılaşırken, Beşiktaş Lugano'ya konuk olacak.

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde 6. ve son hafta heyecanı, yarın gruplarda oynanacak maçlarla yaşanacak. Fenerbahçe, TSİ 20.45'te sahasında Spartak Trnava ile karşılaşacakken, Beşiktaş 23.00'de Lugano'ya konuk olacak.

Uefa Avrupa Konferans Ligi gruplarında 6. ve son maçlar yarın oynanacak. H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, TSİ 20.45'te sahasında Spartak Trnava'yı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, kazanması halinde diğer müsabakanın sonucuna bakılmaksızın gruptan çıkacak. D Grubu'nda bulunan Beşiktaş ise TSİ 23.00'te İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar'ın gruptan çıkma şansı bulunmuyor.

UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 6. haftanın (TSİ) programı şu şekilde:

20.45 Legia Varşova - AZ Alkmaar

20.45 Zrinjski - Aston Villa

20.45 Genk - Cukaricki

20.45 Ferencvaros - Fiorentina

20.45 PAOK - HJK

20.45 Aberdeen - Eintracht Frankfurt

20.45 Ludogorets - Nordsjaelland

20.45 Fenerbahçe - Spartak Trnava

23.00 Slovan Bratislava - Olimpija Ljubljana

23.00 Lille - KI Klaksvik

23.00 Maccabi Tel Aviv - Gent

23.00 Zorya - Breidablik

23.00 Viktoria Plzen - Astana

23.00 Dinamo Zagreb - Ballkani

23.00 Club Brugge - Bodo/Glimt

23.00 Lugano - Beşiktaş - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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