Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Fenerbahçe, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın golünü Cerny atarken, Fenerbahçe eşitliği Asensio'nun penaltısıyla sağladı. Maçın ilk yarısı heyecan dolu anlara sahne oldu.

Stat: Chobani

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Fenerbahçe : Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Asensio, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Jurasek, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Devrim Şahin, Abraham

Goller: Dk. 33 Cerny ( Beşiktaş ), Dk. 43 Asensio (Penaltıdan) ( Fenerbahçe )

Sarı kartlar: Dk. 36 Oğuz Aydın ( Fenerbahçe ), Dk. 39 Devrim Şahin, Dk. 42 Abraham ( Beşiktaş )

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasındaki Fenerbahçe- Beşiktaş müsabakasının ilk yarısı 1-1 berabere bitti.

2. dakikada Beşiktaş etkili geldi. Cerny'nin pasında sağdan ceza sahasına giren Rashica, yerden ceza sahası soluna ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Jurasek'in vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

18. dakikada Mert Müldür'ün derin pasına hareketlenen Szymanski, sağdan ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Bu futbolcunun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

33. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Abraham, sağdan atağa katılan Cerny'ye pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazından yerden bir vuruşla fileleri havalandırdı: 0-1.

42. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 40. dakikada yaşanan pozisyonun ardından VAR uyarısıyla ekrana gelen hakem Oğuzhan Çakır, Tammy Abraham'ın Mert Müldür'e faul yaptığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

43. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Asensio geldi. İspanyol futbolcu topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek skora eşitlik getirdi: 1-1.

45+1. dakikada Beşiktaş çok net fırsattan yararlanamadı. Cerny'nin soldan kullandığı serbest vuruşta arka direğe hareketlenen Emirhan Topçu, kafayla Rashica'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Tarık Çetin gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
