Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe ve Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında kendi sahalarında oynadıkları maçlarda yapılan çirkin ve kötü tezahüratların yanı sıra çıkan saha olayları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Ayrıca İttifak Holding Konyaspor forması giyen Amar Rahmanovic'in sportmenliğe aykırı hareketleri; Atakaş Hatayspor forması giyen Ruben Ribeiro'nun da kural dışı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevkine karar verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 12 Nisan 2022 tarihli Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevklerini açıkladı. TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu sevkler yer aldı:

7- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü futbolcusu RUBEN TIAGO RODRIGUES RIBEIRO'nun 11.04.2022 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 12.04.2022 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Sizce Beşiktaş'ın bu sezon hayal kırıklığı yaratan transferi hangisi? #Beşiktaş | #BJK — Haberler (@Haberler) April 11, 2022

Demirören Haber Ajansı / Spor