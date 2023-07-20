Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 2'nci eleme turundaki rakipleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci eleme turundaki rakibi, La Fiorita'yı 1-0 mağlup eden Moldova ekibi FC Zimbru oldu. Fenerbahçe, Zimbru ile ilk maçını 26 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 1 Ağustos Salı günü Moldova'da oynanacak. Beşiktaş'ın Konferans Ligi 2'nci eleme turundaki rakibi ise Dinamo Batumi'yi 2-1 mağlup eden KF Tirana oldu. Beşiktaş ile KF Tirana 27 Temmuz Perşembe günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek. Rövanş ise 3 Ağustos Perşembe günü KF Tirana'nın sahasında oynanacak.