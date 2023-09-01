Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamalarının kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe H Grubu'nda Ludogorets, Spartak Trnava ve Nordsjaelland ile eşleşirken, Beşiktaş ise D Grubu'nda Club Brugge, Bodo Glimt ve Lugano ile mücadele edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşamalarının kura çekimi gerçekleştirildi. Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleşen kura çekiminin ardından Türkiye'yi Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da rakipleri belli oldu. Kuraya 1'inci torbadan giren Fenerbahçe, H Grubu'nda; Ludogorets (Bulgaristan), Spartak Trnava (Slovakya) ve Nordsjaelland (Danimarka) ile eşleşti. 3'üncü torbada yer alan Beşiktaş'ın D Grubu'ndaki rakipleri ise Club Brugge (Belçika), Bodo Glimt (Norveç) ve Lugano (İsviçre) oldu.

21 Eylül'de oynanacak maçlar ile başlayacak grup aşamaları, 14 Aralık'ta oynanacak karşılaşmaların ardından sona erecek.

UEFA Konferans Ligi'nde gruplar şu şekilde oluştu:

A GRUBU: Lille, Sloven Bratislava, Olimpija Ljubljana, Klaksvik

B GRUBU: Gent, Maccabi Tel-Aviv, Zorya Luhanks, Breidablik

C GRUBU: Dinamo Zagreb, Viktoria Plzen, Astana, Ballkani

D GRUBU: Club Brugge (BELÇİKA), Bodo Glimt (NORVEÇ), BEŞİKTAŞ, Lugano (İSVİÇRE)

E GRUBU: AZ Alkmaar, Aston Villa, Legia Varşova, Zrinjski

F GRUBU: Ferencvaros, Fiorentina, Genk, Cukaricki

G GRUBU: Eintracht Frankfurt, PAOK, HJK Helsinki, Aberdeen

H GRUBU: FENERBAHÇE, Ludogorets (BULGARİSTAN), Spartak Trnava (SLOVAKYA), Nordsjaelland (DANİMARKA)