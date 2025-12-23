Fenerbahçe-Beşiktaş

Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu ilk maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Chobani

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Fenerbahçe: Tarık Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın, Asensio, Szymanski, Kerem Aktürkoğlu

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Gökhan Sazdağı, Djalo, Emirhan Topçu, Jurasek, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Rashica, Cerny, Devrim Şahin, Abraham