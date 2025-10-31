Haberler

Fenerbahçe ve Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlık Sürüyor

Güncelleme:
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi her iki takım da kamp çalışmalarını tamamlamak üzere. 1. Lig ve Basketbol Süper Ligi'nde de önemli karşılaşmalar bu hafta sonu gerçekleşecek.

Trabzonspor

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertli ekipte, Beşiktaş derbisinin hazırlıkları tamamlanacak.

BEŞİKTAŞ

17.00 Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

1'İNCİ LİG

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - SMS Grup Sarıyer

16.00 Eminevim Ümraniyespor - Özbelsan Sivasspor

19.00 Serik Spor - Adana Demirspor

BASKETBOL

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

13.00 Yukatel Merkezefendi Bld. - Beşiktaş Gain

15.30 Türk Telekom - Galatasaray MCT Technic

18.00 Bursaspor Basketbol - Bahçeşehir Koleji

- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi

13.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring - Nesibe Aydın

15.00 Dardanel Çanakkale Bld. - Fenerbahçe Opet

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
