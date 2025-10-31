Fenerbahçe ve Beşiktaş Derbisi İçin Hazırlık Sürüyor
Fenerbahçe Beşiktaş derbisi öncesi her iki takım da kamp çalışmalarını tamamlamak üzere. 1. Lig ve Basketbol Süper Ligi'nde de önemli karşılaşmalar bu hafta sonu gerçekleşecek.
Trabzonspor
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertli ekipte, Beşiktaş derbisinin hazırlıkları tamamlanacak.
BEŞİKTAŞ
17.00 Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.
1'İNCİ LİG
13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü - SMS Grup Sarıyer
16.00 Eminevim Ümraniyespor - Özbelsan Sivasspor
19.00 Serik Spor - Adana Demirspor
BASKETBOL
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
13.00 Yukatel Merkezefendi Bld. - Beşiktaş Gain
15.30 Türk Telekom - Galatasaray MCT Technic
18.00 Bursaspor Basketbol - Bahçeşehir Koleji
- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
13.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring - Nesibe Aydın
15.00 Dardanel Çanakkale Bld. - Fenerbahçe Opet