Fenerbahçe ve Beşiktaş Derbi Maçına Hazır

Fenerbahçe ve Beşiktaş Derbi Maçına Hazır
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Fenerbahçe ve Beşiktaş kafileleri, Süper Lig'in 34. haftasında oynanacak derbi maçı için stadyuma ulaştı. Maç, Ülker Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak.

FENERBAHÇE ve Beşiktaş kafileleri, derbi maç öncesinde stadyuma ulaştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34'üncü haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci yapacak.

Bu mücadele öncesinde tesislerdeki hazırlıklarını tamamlayan ekipler, stadyuma doğru hareket etti. Daha sonra yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma ulaşan takımlar, maç saatini beklemeye başladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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