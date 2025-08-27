Fenerbahçe ve Benfica, Şampiyonlar Ligi Rövanşında Karşılaşıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Portekiz'in Benfica takımıyla karşılaşacak. Maçın hakem ve takım kadroları açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz'in Benfica takımıyla Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Luz

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andaz Kovacic (Slovenya)

Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Rios, Aursnes, Barreiro, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Talisca, En-Nesyri

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Mahsun Kırmızıgül, 25 yıl sonraki buluşmanın detaylarını açıkladı

25 yıllık küslüğün ardından masada konuşulanlar ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezan Epözdemir'in Galatasaray üyeliği askıya alındı

Rezan Epözdemir'e bir kötü haber de Galatasaray'dan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.