Fenerbahçe ve Benfica, Şampiyonlar Ligi Rövanşında Karşılaşıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Fenerbahçe, Portekiz'in Benfica takımıyla karşılaşacak. Maçın hakem ve takım kadroları açıklandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz'in Benfica takımıyla Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Luz
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andaz Kovacic (Slovenya)
Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Rios, Aursnes, Barreiro, Kerem Aktürkoğlu, Pavlidis
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, Amrabat, Fred, Brown, Szymanski, Talisca, En-Nesyri
