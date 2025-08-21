Fenerbahçe ve Benfica, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Berabere Kaldı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında evinde karşılaştığı Benfica ile 7 yıl sonra yine yenişemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Benfica ile golsüz berabere kaldı. Rakibiyle 7. kez kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, 2. beraberliğini aldı. Söz konusu süreçte Fenerbahçe 2 galibiyet elde ederken, 3 müsabakada ise mağlubiyet yaşadı.

İki ekip resmi maçlarda son 14 Ağustos 2018'de Şükrü Saracoğlu'nda karşılaşırken, mücadele 1-1'lik beraberlikle noktaladı.

Devler Ligi bileti almak isteyen iki ekibin rövanş karşılaşması 27 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Portekiz ekiplerine karşı 13 maç

Sarı-lacivertliler Portekiz ekipleriyle oynadığı müsabakalarda bugüne kadar Vitoria SC'ye karşı 2 galibiyet, Braga'ya karşı 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve Porto'ya karşı ise 2 yenilgi yaşadı. - İSTANBUL