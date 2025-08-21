Fenerbahçe ve Benfica, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Berabere Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Benfica ile 0-0 berabere kalarak 7 yıl sonra yine galibiyet elde edemedi. İki takım arasındaki rövanş maçı 27 Ağustos'ta oynanacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında evinde karşılaştığı Benfica ile 7 yıl sonra yine yenişemedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Benfica ile golsüz berabere kaldı. Rakibiyle 7. kez kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, 2. beraberliğini aldı. Söz konusu süreçte Fenerbahçe 2 galibiyet elde ederken, 3 müsabakada ise mağlubiyet yaşadı.

İki ekip resmi maçlarda son 14 Ağustos 2018'de Şükrü Saracoğlu'nda karşılaşırken, mücadele 1-1'lik beraberlikle noktaladı.

Devler Ligi bileti almak isteyen iki ekibin rövanş karşılaşması 27 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.

Portekiz ekiplerine karşı 13 maç

Sarı-lacivertliler Portekiz ekipleriyle oynadığı müsabakalarda bugüne kadar Vitoria SC'ye karşı 2 galibiyet, Braga'ya karşı 1 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve Porto'ya karşı ise 2 yenilgi yaşadı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev zeytinyağı markası konkordato ilan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sendika başkanı resti çekti, memurun zam pazarlığı çıkmaza girdi

Sendika başkanı resti çekti, memurun zam pazarlığı çıkmaza girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.