Fenerbahçe ve Antalyaspor İlk Yarısı Golsüz Geçti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada sol taraftan Archie Brown'un yaptığı ortada altıpasın sağ tarafında Youssef En-Nesyri kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak kaleci Julian Diaz'da kaldı.

6. dakikada Nene'nin pasında topla buluşan Talisca ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Julian Diaz meşin yuvarlağı kontrol etti.

26. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza yayı sol tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Julian Diaz topu kurtardı.

31. dakikada Antalyaspor'da pasla çıkmaya çalışırken Hasan Takub İlçin'den önce topa dokunan Marco Asensio'nun altıpasın sağ tarafından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Julian Diaz'da kaldı.

42. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun pasta Hasan Yakub İlçin topla ilerleyip topukla Nikola Storm'a bıraktı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ederson'un kurtarışı sonrası savunmada Semedo'ya çarpan top kaleye yönelirken son anda Jayden Oosterwolde meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Hakemler: Ali Yılmaz, Hakan Yemişken, Samet Çiçek

Fenerbahçe: Ederson, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, İsmail Yüksek, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Youssef En-Nesyri

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür, Levent Mercan, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Antalyaspor: Julian Diaz, Bünyamin Balcı, Lautaro Giannetti, Georgiy Szhikiya, Kenneth Paal, Soner Dikmen, Hasan Yakub İlçin, Abdülkadir Ömür (Samuel Ballet dk. 26), Ramzi Safuri, Nikola Storm, Sander van de Streek

Yedekler: Ataberk Dadakdeniz, Samet Karakoç, Ali Demirbilek, Jesper Ceesay, Alp Ada Abay, Doğukan Sinik, Yohan Boli, Ege İzmirli, Poyraz Efe Yıldırım

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Sarı kartlar: Soner Dikmen, Ramzi Safuri (Antalyaspor) - İSTANBUL