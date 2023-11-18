Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. İdmanda futbolcular koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmaları yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Sabah salonda çalışan futbolcular, akşam antrenmanında ise sahaya indi.

Milli futbolculardan yoksun olarak yapılan idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştiren futbolcular, dar alanda hücum organizasyonu ve yine dar alanda yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.