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Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüp, antrenmanda ısınma, core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, salonda gerçekleştirilen antrenmanda; ısınma, core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, akşam yapacağı ikinci idmanla karşılaşmanın hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

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