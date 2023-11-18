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Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli kulüp, antrenmanda ısınma, core, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.