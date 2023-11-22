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Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.