Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam ediyor
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda takım, koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayarak 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı. Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.
Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.