Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
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Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Milli takımlarda bulunan futbolcuların katılmadığı antrenmanda, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve pas çalışması yapıldı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 3 günlük izni sona eren sarı-lacivertli ekip, Can Bartu Tesisleri'nde çalıştı.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmana milli takımlarda bulunan futbolcular katılmadı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alandaki çift kale maçla tamamlandı.
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.