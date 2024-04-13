Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek.

Ligde oynadığı 31 mücadelede 26 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 82 puan toplayan sarı-lacivertliler, Galatasaray'ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Son 6 maçını kazanarak 18 puan toplayan İsmail Kartal'ın öğrencileri, deplasmanda mağlup olmayan tek takım durumunda. Fenerbahçe, rakip sahada çıktığı 15 maçın 14'ünü kazanırken 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe'de 8 eksik

Fenerbahçe'de VavaCars Fatih Karagümrük maçı öncesinde 8 eksik bulunuyor.

Belindeki rahatsızlık sebebiyle Olympiakos maçının kadrosundan çıkarılan Cengiz Ünder'in yanı sıra Yunanistan deplasmanında sakatlık yaşayan Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde, bu maçta forma giyemeyecek. Oosterwolde, aynı zamanda cezalı durumda.

Yukatel Adana Demirspor mücadelesinde sakatlanan Alexander Djiku ile sakatlıklarını atlatmalarına karşın hazır olmayan Joshua King ve Mert Hakan Yandaş da Fatih Karagümrük deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

Sakat oyuncuların yanı sıra Sebastian Szymanski ve kaleci İrfan Can Eğribayat da cezalı olan isimler.

VAR koltuğunda yabancı hakem oturacak

Türkiye Futbol Federasyonu, bu hafta oynanacak MKE Ankaragücü-Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray karşılaşmalarında VAR koltuğunda yabancı hakemlerin oturacağını açıkladı.

İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarından yapılan VAR talebinin ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildiği belirtilirken, aynı zamanda İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR destekçisi de yarın oynanacak müsabakada görev alacak.