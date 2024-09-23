Fenerbahçe, Union SG Maçına Hazırlanıyor
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Belçika ekibi Union SG ile yapacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, core çalışmalarıyla başlayıp pas çalışmaları ve çift kale maçlarla sona erdi.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika ekibi Union SG ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, idmanı pas çalışması ve dar alanda çift kale maçlarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, Union SG maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
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