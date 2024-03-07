Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise deplasmanında eksiklerle mücadele etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint- Gilloise takımına konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, Süper Lig'deki son karşılaşmasına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadıkları maçta görev alan oyunculardan Rodrigo Becao'yu sakatlığı nedeniyle Union Saint-Gilloise müsabakasının kadrosuna alamadı. Kartal, Becao dışında Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş ve Edin Dzeko'yu da Belçika ekibi karşısında ilk 11'de tercih etmedi.

Union Saint-Gilloise deplasmanında kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Kartal, savunma dörtlüsünü Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Jayden Oosterwolde'den oluşturdu. Savunmanın önünde İsmail Yüksek'i görevlendiren deneyimli çalıştırıcı, orta alanda Cengiz Ünder, Fred Rodrigues ve Dusan Tadic'i oynattı. Forvet arkasında Sebastian Szymanski görev alırken, hücumda da Michy Batshuayi forma giydi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Edin Dzeko, Ryan Kent, Miha Zajc, Ahmet Necat Aydın, Krunic, Muhammet İmre ve Çağrı Fedai ise yedek kulübesinde görev bekledi.

Bonucci ağrıları nedeniyle kadroya alınmadı

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Leonardo Bonucci, ağrıları nedeniyle kadroda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerin kafilesinde yer alan 36 yaşındaki futbolcu, zorlu deplasmanda riske edilmedi.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Joshua King ve Rodrigo Becao, karşılaşmada takımını yalnız bırakmak durumunda kaldı.

Öte yandan sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği listede isimleri bulunmayan Serdar Aziz, Mert Müldür ve Serdar Dursun da kadroda yer almadı.

Fred ilk 11'de

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred Rodrigues, Union Saint-Gilloise maçıyla yeniden ilk 11'de görev aldı.

Fred, Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanmış ve 1 ay kadar sahaya çıkamamıştı.

Tedavisinin ardından 20 Şubat'ta saha çalışmalarına başlayan Fred, Süper Lig'de Hatayspor ile oynanan karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.

Brezilyalı oyuncu, yaşadığı sakatlığın ardından ilk defa Union Saint-Gilloise karşısında ilk 11'de forma giydi.

Ferdi yedek, Oosterwolde sol bekte

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, sol bek tercihini Jayden Oosterwolde'den yana kullandı.

Bu sezon Avrupa Konferans Ligi grup aşamasındaki 6 karşılaşamaya ilk 11'de başlayan Hollandalı futbolcu, Belçika ekibine karşı oynanan maçın da başlangıç kadrosunda yer aldı.

Belçika ekibinde 3 değişiklik

Union Saint-Gilloise Teknik Direktörü Alexander Blessin, Fenerbahçe maçına kadroda 3 değişiklikle çıktı.

Alman teknik adam, Belçika Ligi'nin 28'inci haftasında oynanan OH Leuven karşılaşmasının ilk 11'ine göre Casper Terho'nun yerine Henok Teklab'a, Matihas Rasmussen'in yerine Charles Vanhoutte'ye ve Dennis Eckert Ayensa'nın yerine Gustaf Nilsson'a ilk 11'de şans verdi.

Taraftarlar takımı yalnız bırakmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Union Saint-Gilloise deplasmanında da yalnız bırakmadı.

Maçtan önce stat civarında toplanan sarı-lacivertliler, takımın sahaya çıkmasıyla tezahüratlarla destekte bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar statta kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldurdu.