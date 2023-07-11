Fenerbahçe, Umut Nayir ile anlaştı

Fenerbahçe, milli futbolcu Umut Nayir ile 2+1 yıllığına anlaştıklarını duyurdu.< Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip; Edin Dzeko, Ryan Kent ve Alexander Djiku transferlerinden sonra milli futbolcu Umut Nayir'i de kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre 30 yaşındaki santrfor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Branco yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor