Fenerbahçe, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 8 Ağustos Pazartesi günü sahasında Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenmanın ilk bölümü salonda gerçekleştirildi. Saha çalışmasının ilk 15 dakikası basına açık olan

idmanda oyuncular koşuyla antrenmanı sürdürdü. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Serdar Aziz antrenmanda yer almadı. İdmanın ilk bölümünde takımla çalışan Mert Hakan Yandaş ise antrenmanın ikinci bölümünde bireysel çalıştı.

Fenerbahçe'de tedavisi süren İrfan Can Kahveci de takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

Başkan Ali Koç, Jesus ile görüştü

Sarı-lacivertli takımın antrenmanını Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da takip etti. Ali Koç, saha kenarında bir süre teknik direktör Jorge Jesus ile görüştü.

Ali Koç ile yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki, futbol operasyon direktörü Mario Branco ve futbol planlama yöneticisi Okan Özkan da antrenmanı izledi.

Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.