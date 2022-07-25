Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda çalıştı
Demirören Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında çarşamba günü Dinamo Kiev'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dayanıklılık koşuları ile başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Öte yandan sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in tedavilerine devam edildi.Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor