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Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda çalıştı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda çalıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında çarşamba günü Dinamo Kiev'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla devam etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş karşılaşmasında çarşamba günü Dinamo Kiev'i konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına Ülker Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dayanıklılık koşuları ile başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Öte yandan sakatlıkları süren Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz'in tedavilerine devam edildi.Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.


- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Jorge Jesus Dinamo Kiev Fenerbahçe Spor Haberler

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