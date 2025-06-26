Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'ı Transfer Etmek Üzere Anlaşmaya Yakın

Fenerbahçe, Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın transferi konusunda sona geldi. Sarı-lacivertli kulüp ile bordo-mavililerin anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, kalesini güçlendirmek için görüşmelere hız verdi. Sarı-lacivertlilerin bu pozisyon için önceliği ise Trabzonspor'un 29 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır. Bordo-mavili kulüp ile Uğurcan'ın transferi konusunda görüşmelerine bir süredir devam eden Fenerbahçe, önemli mesafe kat etti. İki kulübün bonservis bedeli pazarlıklarında sona geldiği öğrenildi.

Kariyerine İstanbul'da devam etmeye sıcak bakan milli kalecinin bu isteği de sarı-lacivertlilerin elini güçlendiren bir başka unsur olarak ön plana çıkıyor.

Uğurcan için bu seviyelerde bir bonservis bedelinin bir daha yakalanamayacağı ihtimalini de düşünen Trabzonspor yönetimi de bu transfere yeşil ışık yaktı. - İSTANBUL