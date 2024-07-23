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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde galip geldi

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda FC Lugano'yu deplasmanda 4-3 mağlup etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı İsviçre temsilcisi FC Lugano'yu 4-3 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Tadic'in pasında Dzeko'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak yakın direk dibinden ağlarla buluştu. 1-2

64. dakikada Bislimi'nin ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2

67. dakikada Szymanski'nin sol taraftan pasında Dzeko'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-3

73. dakikada Fred'in pasında topla buluşan Ferdi'nin ceza sahası içine girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yerden giderek ağlarla buluştu. 2-4

90+4. dakikada Mert Hakan Yandaş'tan topu kapan Valenzuela, ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı uzak köşede filelerle buluşturdu. 3-4

Hakemler: Tiago Martins, Bruno Jesus, Hugo Ribeiro

Lugano FC: Saipi, Zanotti, Papadopoulos, El Wafi, Valenzuela, Grgic (Belhaj Mahmoud

Dk. 80), Doumbia, Cimignani (Mai dk. 61), Bislimi (Correia dk. 71), Bottani (Mahou dk. 72), Aliseda (Przybylko dk. 72)

Yedekler: Osigwe, Mina, Brault-Guillard, Hajdari, Macek, Mahou, Marques, Ryter

Teknik Direktör: Mattia Croci-Torti

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel (Mert Müldür dk. 69), Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, Fred (Mert Hakan Yandaş dk. 86), Krunic, Tadic (Ferdi Kadıoğlu dk. 69), Szymanski, Kent (İrfan Can Kahveci dk. 68), Dzeko (Cenk Tosun dk. 80)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Becao, Oğuz Aydın, Yiğit Efe Demir, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Goller: El Wafi (dk. 4), Uran Bislimi (dk. 64), Valenzuela (dk. 90+4) (Lugano FC) Edin Dzeko (dk. 45+1 Pen., dk. 46 ve dk. 67), Ferdi Kadıoğlu (dk. 73)(Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: El Wafi, Papadopoulos, Bottani, Grgic, Zanotti (Lugano FC) Çağlar Süyüncü, Dusan Tadic, Oosterwolde (Fenerbahçe) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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