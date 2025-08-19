Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 289. Maçına Çıkıyor

Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Benfica ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarının tarihinde 289. maçını oynarken, daha önceki 288 karşılaşmada 114 galibiyet ve 113 yenilgi elde etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Portekiz'in Benfica takımını ağırlayacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 289. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 288 müsabakada 114 galibiyet elde ederken, 113 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 61 maçta ise rakipleriyle yenişemedi.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 397 kez havalandırırken, kalesinde 411 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 41. maç

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 41. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 40 karşılaşmada 15 galibiyet, 12 beraberlik ve 13 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 62 gol attı, kalesinde 50 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

94

46

28

20

136

96

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

40

15

12

13

62

50

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

288

114

61

113

397

411

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç

Fenerbahçe'de 29 milyon euroluk maç
