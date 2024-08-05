Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Lille ile karşılaşacak

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Fransa ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, yarın TSİ 21.30'da Hainaut Stadyumu'nda Lille ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, 2. turda İsviçre temsilcisi Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek adını üst tura yazdırdı. Fransız ekibi ise organizasyona bu turdan başlayacak. Jose Mourinho'nun öğrencileri, yarın akşam oynanacak mücadelede rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Eşleşmenin rövanşı 13 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Lille ile 3. randevu

Fenerbahçe, Lille ile 3. kez karşılaşacak. 2009-2010 sezonu UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleşen taraflar arasında tur atlayan Fransa ekibi oldu. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, sahasında 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Avrupa kupalarında 273. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 272 kez boy gösterdi. Bu süreçte 109 galibiyet alan sarı-lacivertliler, 55 müsabakada berabere kalırken, 108 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan karşılaşmalarda Kanarya rakip fileleri 372 kez havalandırırken, kalesinde ise 388 gol gördü.

Fransa takımları ile 20. kez

Fenerbahçe, bugüne kadar Fransa ekipleriyle 19 müsabakaya çıkarken, fazla resmi maçı 5 kez Nice ile oynadı. 3'ü Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 2'si UEFA Kupası olmak üzere Kanarya, bu maçlarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. 1985-1986 sezonunda Bordeaux takımıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynayan Fenerbahçe ilk maçı 3-2 kazanırken, sahasında golsüz beraberlikle tur atladı. Sarı-lacivertliler, 1994-1995 sezonunda Cannes ile eşleşti ve bu turda rakibine iki maçta da mağlup oldu. 2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Fenerbahçe, Lyon ile aynı grupta yer aldı. Rakibine karşı oynadığı 4 maçta da puan alamadı. Kanarya, 2012-2013 sezonunda Avrupa Ligi'nde gruptaki rakiplerinden Marsilya ile oynanan karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Fenerbahçe son olarak 2022-2023 sezonunda Rennes takımıyla mücadele etti. 14 puanla lider tamamladığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda rakibiyle oynadığı 2 maçta da beraberlik (2-2, 3-3) yaşadı.

Edin Dzeko, 2 maçta 4 gol attı

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Lugano ile oynadığı karşılaşmalarda toplam 6 gol atan Fenerbahçe'de Edin Dzeko ön plana çıktı. Bosna Hersekli forvet, 2 maçta da rakip fileleri havalandırırken, turun mimarı oldu. İsviçre'de oynanan mücadeleyi hat-trick ile tamamlayan 38 yaşındaki oyuncu, Kadıköy'de de 1 gole imza attı. Dzeko bu maçlarda toplam 170 dakika sahada kaldı.

UEFA kadrosu

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun UEFA listesine dahil ettiği 23 isim şöyle:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin."

Istvan Kovacs düdük çalacak

Lille ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakada Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs düdük çalacak. Kovacs'ın yardımcılıklarını Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Horatiu Feşnic olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Alman Christian Dingert görev alacak. Johann Pfeifer ise AVAR'da Dingert'e eşlik edecek. - İSTANBUL