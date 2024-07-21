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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'na hazırlanıyor

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Fenerbahçe, FC Lugano ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanlarla takım form tutuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile 23 Temmuz Salı günü deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışmasının yapıldığı idman, dar alanda çift kale maçlarla devam etti. Antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

Sar-lacivertliler, Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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