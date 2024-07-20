Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu için hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında İsviçre temsilcisi FC Lugano ile 23 Temmuz Salı günü deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde ilk 30 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, Lugano ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek. - İSTANBUL