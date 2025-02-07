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Fenerbahçe UEFA listesini güncelledi

Fenerbahçe UEFA listesini güncelledi
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için Talisca, Kostic ve Skriniar'ı listeye eklerken, Samet Akaydin, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'yi çıkardı.

Fenerbahçe'de UEFA listesine Talisca, Kostic ve Skriniar eklendi. Samet Akaydin, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde ise UEFA listesinden çıkarılan futbolcular oldu.

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında ilk 24'e kalarak play-off oynamaya hak kazanan Fenerbahçe, UEFA listesini güncelledi. Sarı-lacivertliler, Anderson Talisca, Filip Kostic ve Milan Skriniar'ı eklerken; Samet Akaydin, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'yi ise listeden çıkarttı.

Fenerbahçe'nin güncellenmiş UEFA oyuncu listesi şu şekilde:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakoviç, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin."

B listesi: "Engin Can Biterge, Boran Eligüzel, Yusuf Akçiçek, Zeki Dursun, Yiğit Ekiz, Kaan Akyazı, Şükür Toğrak, Yasir Boz" - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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