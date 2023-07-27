Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde farklı galibiyet aldı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 yenerek iyi bir galibiyet elde etti. Teknik direktör İsmail Kartal, eksikliklerinin olduğunu belirtti ve takımın daha gelişmesi gerektiğini söyledi.

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Moldova ekibi Zimbru'yu 5-0 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, iyi bir galibiyet almalarına rağmen eksikliklerinin olduğunu ve camianın bir evladı olarak takıma faydalı olabilmek adına gece-gündüz çalıştığını söyledi.

Ülker Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, normal insanların sokakta zor yürüyebileceği bir ortamda oynayabilen oyuncuları tebrik ettiğini belirterek, "Taraftarımızın müthiş enerjisi ve desteğiyle oyuna hızlı başlayıp 2-0 öne geçtik. Skor 3-4 de olabilirdi. Sonra duraklama ve dengeleme oldu. İkinci yarı kontrol bizdeydi tamamen." dedi.

"Bu yetmez, daha gelişmeliyiz"

Farklı galibiyet elde etseler de hala eksiklerinin bulunduğunu aktaran Kartal, "Çünkü geçen sene farklı bir sistemle oynuyordu takım. Bu sene kendi sistemimize döndük. Oyuncularla birlikte 3 hafta çalışma yaptık ve bugün bir kısmını sahada gösterebildik. Ama bu yetmez. Felsefemizi daha geliştirmeliyiz. Farklı galibiyetle kazanmamız güzel ama hala eksiklerimiz var ve bu yolda çalışmalarımız sürecek. Tebrik ediyorum takımımı. Taraftarın müthiş coşkuyla bize verdiği destek, oyuncularımızı da mutlu etti. Camiaya hayırlı olsun bu galibiyet." diye konuştu.

Takımın istediği seviyeye ne zaman geleceği sorulan deneyimli teknik adam, "Şu anda yüzde 55-60 seviyesindeyiz oyun ve fizik anlamında. Yeni gelenler zaten kaliteli, becerikli oyuncular. O yüzden transfer ettik. Ama çok sıcak bir ortamda, normalde sokakta yürünmeyecek ortamda her iki takım oyuncuları ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Zamana ihtiyacımız var; oyun felsefesi ve oyuncuların birbirlerini tanıması açısından. Çok daha iyi olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Doğru yoldayız, güzel sinyaller verdik"

Takımda eksik gördüğü noktalarla ilgili, sadece orta sahada değil bazı yerlerde de eksiklikler olduğunu vurgulayan Kartal, "Oyun anlamında da eksiklikler var. Not ediyoruz. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bireysel performanslar, oyun felsefesi ve fizik anlamında zamana ihtiyacımız var ama doğru yoldayız. Güzel sinyaller verdik, bu bizim adımıza sevindirici. Ama eksiklikler var diyebilirim." görüşünü paylaştı.

Yoğun maç trafiği ve tribünlerin desteğiyle ilgili düşünceleri de sorulan İsmail Kartal, şu değerlendirmede bulundu:

"Ben bu camianın bir evladıyım. Taraftarlarımızın bana olan inancı beni çok mutlu ediyor, motive ediyor fazlasıyla. Gece-gündüz 'nasıl faydalı olabilirim' diye ekibimle beraber, onları mutlu etmek için uğrayıp çalışıyorum. 55-60 maçlık periyot var. Tam gibi görünse de kadromuzda bazı ufak tefek eksiklikler var. Bunu gidermek için çalışıyoruz. Bu çalışmalar sonunda geniş kadro olacak, rekabet gücü yüksek bir takım olacağız. Burada işim biraz zorlaşacak ama ben buna alışığım. Daha önce iki kere yönettim bu sene de en iyi şekilde yöneteceğimi düşünüyorum Allah'ın izniyle."

Dzeko ve Tadic değerlendirmesi

İsmail Kartal, Tadic ve Dzeko'nun saha içi performansı hakkında ise, "Tadic lider bir oyuncu, kariyeri belli." diyerek, Tadic ve Dzeko ile sürekli konuştuklarını, iki lider oyuncu olarak saha içinde arkadaşlarını uyarmaları, yönlendirmelerinin kendileri adına ve takım adına önemli, takım menfaatine olduğunu, sadece maç değil antrenmanlarda bile iletişim kurduklarını söyledi.

"Bazen biz kendimiz de onlarla, 'Biz ne yapmalıyız, felsefem bu diye' konuşuyorum sürekli. 'Daha iyi rol model nasıl olabilir' diye konuşuyoruz." diyen Kartal, oyundan sakatlanarak çıkan Emre Mor'un ayağının döndüğünü, tedavisine başlandığını, çok büyük bir sakatlık olmadığını ancak bir kaç hafta ayak bileğiyle ilgili problem yaşayacağının gözüktüğünü kaydetti.

Sonradan listeye dahil edilen King'in gol atması

UEFA listesine sonradan iki oyuncu aldığı ve bu oyunculardan Joshua King'in bir gol kaydettiği hatırlatılarak, kafasında gidecek oyuncuları maçlarda mı belirleyeceği sorulan Kartal, şu yanıtı verdi:

"Aşağı yukarı kafamda gidecekler belli zaten. Onlarla da açık ve net şekilde konuştum. Onlar da bu durumdan memnun oldular. Açık net konuşmamdan dolayı çok mutlular. Neden böyle olduğu konusunu da anlatıyorum kendilerine. Onun için kadrodan iki kişi çıkarıp Samet'le King'i aldık mesela. Aramıza gelecek oyuncular olacak. Performanslara bakacağız. Onların gelmesiyle bir değerlendirme yapıp ona göre de karar vereceğim."