Futbol: UEFA Avrupa Ligi play-off Spor Haberleri Stat: ÜlkerHakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya)Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Gustavo Henrique, Peres (Dk. 80 Szalai), Crespo (Dk. 77 Mert Hakan Yandaş), İsmail Yüksek, Osayi-Samuel, Alioski, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Arda Güler), Rossi (Dk. Stat: Ülker Hakemler: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevado (İspanya) Fenerbahçe : Altay Bayındır, Lemos, Gustavo Henrique, Peres (Dk. 80 Szalai), Crespo (Dk. 77 Mert Hakan Yandaş ), İsmail Yüksek, Osayi-Samuel, Alioski, İrfan Can Kahveci (Dk. 77 Arda Güler), Rossi (Dk. 85 Emre Mor), Serdar Dursun (Dk. 80 Valencia) Austria Wien: Früchtl, Koumetio, Muehl, Handl (Dk. 80 Kreiker), Martins (Dk. 46 Can Keleş), Ranftl, Braunöder (Dk. 46 Holland), Fischer, Gruber (Dk. 65 Djuricin), Fitz (Dk. 65 Vucic), Tabakovic Goller: Dk. 12 İsmail Yüksek, Dk. 44 ve 70 İrfan Can Kahveci, Dk. 79 Mert Hakan Yandaş ( Fenerbahçe ), Dk. 45 Martins (Austria Wien) Sarı kartlar: Dk. 30 Martins, Dk. 82 Kreiker (Austria Wien) Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Avusturya'nın Austria Wien ekibini 4-1 yendi. İlk maçta rakibine 2-0 üstünlük kuran Fenerbahçe, adını gruplara yazdırdı. 54. dakikada Osayi-Samuel'den aldığı pasla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin soluna çekerek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. 59. dakikada Alioski'nin pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Rossi'nin şutunda, kaleci topu ayaklarıyla oyun alanına çeldi. 70. dakikada Fenerbahçe tekrar farkı 2'ye çıkardı. Soldan topla hareketlenen Rossi, ceza yayı üstünde İrfan Can Kahveci'yi gördü. İrfan'ın topu düzelttikten sonra yaptığı aşırtma vuruşta top ağlara gitti: 3-1 79. dakikada Fenerbahçe 4. golü buldu. Presle topu rakibinden kapan Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası sol çaprazından sağına çekerek uzak direğe plase vuruşunda top filelerle buluştu: 4-1 Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-1 galip ayrılarak gruplarda mücadele hakkı elde etti. Spor Kaynak: AA / Süha Gür Mert Hakan Yandaş İrfan Can Kahveci İsmail Yüksek Fenerbahçe Spor Haberler

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