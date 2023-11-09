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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçları ve Galatasaray'ın son durumu

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Spor Haberleri

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçları ve Galatasaray'ın son durumu hakkında bilgiler veriliyor. Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Yedinci Çalışma Grubu Toplantısı'na katılacak olan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın programı da yer alıyor.

Fenerbahçe

UEFA AVRUPA LİGİ

20.45 Ajax (Hollanda) - Brighton Hove Albion (İngiltere)

20.45 LASK (Avusturya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

20.45 Toulouse (Fransa) - Liverpool (İngiltere)

20.45 Rennes (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan)

20.45 Maccabi Haifa (İsrail) - Villarreal (İspanya)

20.45 Servette (İsviçre) - Sheriff (Moldova)

20.45 Slavia Prag (Çekya) - Roma (İtalya)

20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Bayer Leverkusen (Almanya)

23.00 Freiburg (Almanya) - Backa Topola (Sırbistan)

23.00 West Ham United (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 AEK (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa)

23.00 Real Betis (İspanya) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)

23.00 Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya)

23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Rakow (Polonya)

23.00 Hacken (İsveç) - Molde (Norveç)

GALATASARAY

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4'üncü maçında deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla 4 puanda kalıp, grupta ikinci sırada yer aldı.

20.00 Süper Lig'in 12'nci haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak sarı-kırmızılılar, Münih'ten Adana'ya gidecek.

TRABZONSPOR

18.00 Bordo-mavili ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

KULÜPLER BİRLİĞİ

14.00 Kulüpler Birliği Toplantısı, Vakfın Maslak Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

HAKEMLER AÇIKLANACAK

Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli olacak.

PFDK VE TAHKİM

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

BASKETBOL

Kadınlar EuroBasket 2025 Elemeleri

18.30 Türkiye - Slovakya

EuroLeague

20.30 Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas

22.30 Partizan - Fenerbahçe Beko

VOLEYBOL

Kadınlar Challenge Kupası Son 16 Turu İlk Maçı

19.30 Hameenlinna LR - Galatasaray Daikin

SPOR BAKANLIĞI

10.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Azerbaycan'ın Basgal Kentinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Yedinci Çalışma Grubu Toplantısı'na katılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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