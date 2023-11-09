Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçları ve Galatasaray'ın son durumu
Spor Haberleri
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçları ve Galatasaray'ın son durumu hakkında bilgiler veriliyor. Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Yedinci Çalışma Grubu Toplantısı'na katılacak olan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın programı da yer alıyor.
Fenerbahçe
UEFA AVRUPA LİGİ
20.45 Ajax (Hollanda) - Brighton Hove Albion (İngiltere)
20.45 LASK (Avusturya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
20.45 Toulouse (Fransa) - Liverpool (İngiltere)
20.45 Rennes (Fransa) - Panathinaikos (Yunanistan)
20.45 Maccabi Haifa (İsrail) - Villarreal (İspanya)
20.45 Servette (İsviçre) - Sheriff (Moldova)
20.45 Slavia Prag (Çekya) - Roma (İtalya)
20.45 Karabağ (Azerbaycan) - Bayer Leverkusen (Almanya)
23.00 Freiburg (Almanya) - Backa Topola (Sırbistan)
23.00 West Ham United (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan)
23.00 AEK (Yunanistan) - Olimpik Marsilya (Fransa)
23.00 Real Betis (İspanya) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Rangers (İskoçya) - Sparta Prag (Çekya)
23.00 Atalanta (İtalya) - Sturm Graz (Avusturya)
23.00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Rakow (Polonya)
23.00 Hacken (İsveç) - Molde (Norveç)
GALATASARAY
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 4'üncü maçında deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla 4 puanda kalıp, grupta ikinci sırada yer aldı.
20.00 Süper Lig'in 12'nci haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak sarı-kırmızılılar, Münih'ten Adana'ya gidecek.
TRABZONSPOR
18.00 Bordo-mavili ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
KULÜPLER BİRLİĞİ
14.00 Kulüpler Birliği Toplantısı, Vakfın Maslak Ofisi'nde gerçekleştirilecek.
HAKEMLER AÇIKLANACAK
Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler belli olacak.
PFDK VE TAHKİM
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
BASKETBOL
Kadınlar EuroBasket 2025 Elemeleri
18.30 Türkiye - Slovakya
EuroLeague
20.30 Anadolu Efes - Zalgiris Kaunas
22.30 Partizan - Fenerbahçe Beko
VOLEYBOL
Kadınlar Challenge Kupası Son 16 Turu İlk Maçı
19.30 Hameenlinna LR - Galatasaray Daikin
SPOR BAKANLIĞI
10.00 Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Azerbaycan'ın Basgal Kentinde düzenlenecek olan Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Yedinci Çalışma Grubu Toplantısı'na katılacak.