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Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçları ve Galatasaray'ın son durumu

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçları ve Galatasaray'ın son durumu hakkında bilgiler veriliyor. Ayrıca, Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Yedinci Çalışma Grubu Toplantısı'na katılacak olan Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak'ın programı da yer alıyor.