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Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente'yi konuk edecek

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Fenerbahçe'nin Hollanda'nın Twente takımını konuk edeceği UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçının hakem ve takım kadroları belli oldu.

Fenerbahçe'nin Hollanda'nın Twente takımını konuk edeceği UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Andrew Madley, Ian Hussin, Daniel Cook (İngiltere)

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Djiku, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Tadic, Kent, Batshuayi

Twente: Unnerstall, Sampsted, Hilgers, Pröpper, Sadilek, Vlap, Kjölö, Rots, Regeer, Steijn, Ugalde

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

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