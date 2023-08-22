Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu için hazırlıklara başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Twente'yi konuk edecek olan Fenerbahçe, antrenmanlara başladı. İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklar tamamlanacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-off turu ilk maçında perşembe günü Hollanda ekibi FC Twente ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Dar alanda yapılan çift kale maçların ardından antrenman bireysel çalışmalarla tamamlandı. Dün akşam Yılport Samsunspor ile oynanan maça ilk 11'de başlayan sarı-lacivertli oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması ile tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, FC Twente maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.