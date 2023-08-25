Haberler

Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Twente'yi farklı yendi

Spor Haberleri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımını 5-1 yenerek tur için büyük avantaj yakaladı. Rövanş maçının hazırlıkları başlıyor.

Gaziantep FK

FENERBAHÇE

Uefa Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımını 5-1 yenerek tur için büyük avantaj yakalayan Sarı-lacivertlilerde rövanş maçının hazırlıkları başlayacak.

Fenerbahçe yoluna kayıpsız devam ediyor

İsmail Kartal 7'de 7 yaptı

7 maçta 24 gol

-Altay Bayındır veda ederken Livakovic taraftarlarla buluştu

Karşılaşma Hollanda basınında geniş yer buldu

BEŞİKTAŞ

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i 3-2 mağlup eden Siyah-beyazlılar, günü izinli geçirecek.

1'İNCİ LİG

21.00 Erzurumspor FK - Manisa Futbol Kulübü

BASKETBOL

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2023 FIBA Basketbol Dünya Kupası, gruplarda oynanacak ilk maçlarla başlayacak.

ATLETİZM

2023 Dünya Atletizm Şampiyonası, Macaristan'da devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Twente Futbol Spor Haberler

title