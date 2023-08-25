Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Twente'yi farklı yendi
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımını 5-1 yenerek tur için büyük avantaj yakaladı. Rövanş maçının hazırlıkları başlıyor.
Gaziantep FK
FENERBAHÇE
Uefa Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Hollanda'nın Twente takımını 5-1 yenerek tur için büyük avantaj yakalayan Sarı-lacivertlilerde rövanş maçının hazırlıkları başlayacak.
Fenerbahçe yoluna kayıpsız devam ediyor
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21.00 Erzurumspor FK - Manisa Futbol Kulübü
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