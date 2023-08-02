Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde tur atlayanı bekliyor

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor - Differdange 03 eşleşmesinin tur atlayanı ile Kadıköy'de karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor - Differdange 03 eşleşmesinin tur atlayanı ile Kadıköy'de karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda, dün oynanan Zimbru Chisinau maçına ilk 11'de başlayan oyuncular rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaptı. Diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışmaları gerçekleştirdi. Dar alanda çift kale maçla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.