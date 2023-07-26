Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Moldova temsilcisini 5-0 yendi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Zimbru'yu 5-0 mağlup etti. Ferdi Kadıoğlu, Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski ve Joshua King'in golleriyle galip gelen Fenerbahçe, rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.