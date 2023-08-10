Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Maribor'u mağlup etti

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Maribor'u 3-1 yenerek avantaj elde etti. Rodrigo Becao ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle sarı-lacivertliler galip geldi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Slovenya'nın Maribor takımını 3-1 mağlup etti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sarı-lacivertli ekip, Edin Dzeko, Miha Zajc ve İsmail Yüksek ile yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya etkili başlayan Fenerbahçe, 58. dakika Rodrigo Becao'nun golüyle 1-0 öne geçti. Hız kesmeyen sarı-lacivertliler, 62. dakikada İrfan Can Kahveci'nin fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

Maribor, 72. dakikada Mark Strajnar'ın attığı golle farkı 1'e indirdi: 2-1.

90+3. dakikada Dusan Tadic sahneye çıktı ve kazanılan penaltıyı gole çevirerek skoru 3-1'e getirdi. Fenerbahçe, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Organizasyonda play-off turuna yükselecek takımın belli olacağı rövanş mücadelesi, 17 Ağustos Perşembe günü Slovenya'nın Maribor kentinde oynanacak.

Becao, ilk maçında golle tanıştı

Fenerbahçe'de yeni transfer Rodrigo Becao, sarı-lacivertli formayla çıktığı ilk maçta gol sevinci yaşadı.

Brezilyalı stoper, 58. dakikada Sebastian Szymanski'nin sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde yaptığı şık kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi.

Müsabakada Fenerbahçe'nin 3. ve son golünü atan Dusan Tadic, sarı-lacivertli formayla ikinci kez ağları havalandırdı.

Szymanski oyuna girdi, kilidi açtı

Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, ikinci yarıda oyuna girdiği maçta asistleriyle galibiyette önemli rol oynadı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında Joshua King'in yerine oyuna dahil olan 24 yaşındaki oyuncu, Becao ve İrfan Can Kahveci'nin kaydettiği gollerin pasını verdi.

Szymanski, sarı-lacivertli takımın 2. eleme turunda Zimbru'yu 5-0 yendiği ilk müsabakada da bir asist yapmıştı.

İrfan Can Kahveci, 12. golünü attı

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertli takımda 12. golünü kaydetti.

2020-2021 sezonunun ikinci yarısından bu yana sarı-lacivertli formayı giyen 28 yaşındaki oyuncu, ligde 8, UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde bir kez fileleri havalandırdı.

Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da takip etti.