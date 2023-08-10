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Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Maribor'u 3-1 yendi

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Slovenya temsilcisi Maribor'u 3-1 yendi.

Stat: Ülker

Hakemler: Robert Jones, Ian Hussin, Wade Smith (İngiltere)

Fenerbahçe : Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Becao, Peres, Ferdi Kadıoğlu, Zajc (Dk. 66 Crespo), İsmail Yüksek, Tadic, İrfan Can Kahveci (Dk. 84 Kent), King (Dk. 46 Szymanski), Dzeko (Dk. 67 Batshuayi)

Maribor: Jug, Watson, Pihler (Dk. 56 Ilicic), Uskokovic, Milec, Lorber, Repas (Dk. 69 Antolin), Urata (Dk. 46 Strajnar), Kolar (Dk. 83 Zinic), Brnic (Dk. 68 Karic), Jakupovic

Goller: Dk. 58 Becao, Dk. 62 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+3 Tadic (Penaltıdan) ( Fenerbahçe ), Dk. 72 Strajnar (Maribor)

Sarı kartlar: Dk. 10 Peres, Dk. 90+4 Osayi-Samuel ( Fenerbahçe ), Dk. 35 Repas, Dk. 43 Urata (Maribor)

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Slovenya temsilcisi Maribor'u 3-1 yendi.

55. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top kale sahası içi sol çaprazındaki Szymanski'de kaldı. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği pasta, İrfan Can Kahveci'den önce son anda savunma meşin yuvarlağı kornere attı.

58. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sağdan kazanılan korner atışında Szymanski, arka direğe ortaladı. Kale sahası içinde iyi yükselen Becao, 2 rakibinin arasından kafayı vurarak topu filelere gönderdi: 1-0.

62. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Szymanski, rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği pasta boş pozisyondaki İrfan Can Kahveci düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0.

72. dakikada Maribor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası önünde topla buluşan Ilicic'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan Strajnar, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çaprazdan kayarak vurdu ve topu ağlara yolladı: 2-1.

90+2. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Sağ kanatta topla buluşan Kent, ceza sahasına girip 2 rakibinden sıyrıldı ve Antolin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem Robert Jones, penaltı noktasını gösterdi.

90+3. dakikada penaltı atışını kullanan Tadic, topu filelere göndererek, farkı yeniden 2'ye çıkardı: 3-1.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi İrfan Can Kahveci Fenerbahçe Slovenya Spor Haberler

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