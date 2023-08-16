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Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Maribor'a konuk olacak

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Slovenya'nın Maribor takımına konuk olacak. Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarındaki 258. mücadelesine çıkacak.

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Slovenya'nın Maribor takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 258. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 257 müsabakada 98 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 338 kez havalandırırken kalesinde ise 368 gol gördü.

"Kupa 3"te 6. sınav

Fenerbahçe, Avrupa'nın futbolda 3 numaralı organizasyonunda 6. maçını yapacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 16 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 7 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları karnesi

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

OrganizasyonOGBMAY
UEFA Kupası541810267291
UEFA Avrupa Ligi8242231711980
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası3394203070
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme341211114839
UEFA Şampiyonlar Ligi40116234270
Avrupa Kupa Galipleri Kupası93151111
UEFA Avrupa Konferans Ligi5302167
TOPLAM2579855104338368

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe Slovenya Spor Haberler

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