Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Maribor'a konuk olacak

Uefa Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Slovenya'nın Maribor takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 258. mücadelesine çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında çıktığı 257 müsabakada 98 galibiyet alırken, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda rakip fileleri 338 kez havalandırırken kalesinde ise 368 gol gördü.

"Kupa 3"te 6. sınav

Fenerbahçe, Avrupa'nın futbolda 3 numaralı organizasyonunda 6. maçını yapacak.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde daha önce yaptığı 5 maçta 3 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 16 gol atan Fenerbahçe, kalesindeki 7 gole engel olamadı.

Avrupa kupaları karnesi

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle: