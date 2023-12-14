Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde lider olarak son 16 turuna yükseldi

Uefa Avrupa Konferans Ligi'nde 2023-2024 sezonu gruplarında 6. ve son haftası, 8 maçla başladı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda, 4 grupta 8 maç oynandı.

Turnuvada mücadelede eden Türk takımlarından H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, sahasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı 4-0 yenerek grubu lider bitirdi ve son 16 turuna adını yazdırdı.

Son hafta maçlarının ardından gruplarını ilk sırada tamamlayan Fenerbahçe, Aston Villa (İngiltere), Fiorentina (İtalya) ve PAOK (Yunanistan) son 16 turuna kaldı.

Gruplarını ikinci sırada bitiren, Legia Varşova (Polonya), Ferencvaros (Macaristan), Eintracht Frankfurt (Almanya) ve Ludogorets (Bulgaristan) ise son 16 turuna yükselmek için play-off turunda mücadele edecek.

Aston Villa'da, Galatasaray'dan kiralanan 24 yaşındaki İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo, Zrinjski ile berabere kaldıkları maçta İngiliz takımındaki ilk golünü attı.

Uefa Avrupa Konferans Ligi gruplarında 6. hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Legia Varşova (Polonya)-AZ Alkmaar (Hollanda): 2-0

Zrinjski (Bosna Hersek)-Aston Villa (İngiltere): 1-1

Genk (Belçika)-Cukaricki (Sırbistan): 2-0

Ferencvaros (Macaristan)-Fiorentina (İtalya): 1-1

PAOK (Yunanistan)-HJK (Finlandiya): 4-2

Aberdeen (İskoçya)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-0

Ludogorets (Bulgaristan)-Nordsjaelland (Danimarka): 1-0

Fenerbahçe-Spartak Trnava (Slovakya): 4-0