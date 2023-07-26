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Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk maçına çıktı

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Moldova ekibi Zimbru Chisinau'yu konuk etti. İlk maçta 5 yeni isim forma giydi. Kadıköy'de 58 gün sonra taraftarının önünde resmi bir maça çıkan Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçına alkışlarla başladı.

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu ilk maçına UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda çıktı. Moldova ekibi Zimbru Chisinau'yu konuk eden sarı-lacivertlilerin 11'inde 5 yeni isim yer aldı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Fenerbahçe, sahasında FC Zimbru Chisinau ile karşılaşıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede Teknik Direktör İsmail Kartal ; Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Dusan Tadic ve Edin Dzeko 11'ini sahaya sürdü.

Kadıköy'de 58 gün sonra

Fenerbahçe, taraftarının önünde son olarak geçtiğimiz sezonun 36. haftasında oynanan Antalyaspor karşısında çıkarken, yaklaşık 2 aylık aranın ardından tribünlerinin önünde bir resmi maça çıktı.

Altay 108 gün sonra sahada

Geçtiğimiz sezon yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre formasından uzak kalan kaleci Altay Bayındır, 108 gün sonra bir resmi maçta kaleyi devraldı. Son olarak 10 Nisan 2023'te Fatih Karagümrük'e karşı kaleyi koruyan Altay, 17 Nisan'da bel fıtığı ameliyatı olmuş, tedavi süreci sonrası sezonu kapatmak zorunda kaldı.

İsmail Kartal alkışlarla karşılandı

Yeni sezon yapılanması kapsamında Teknik Direktörlük koltuğuna getirilen İsmail Kartal da ilk maçına seyircisi önünde çıktı. Seremoninin ardından Kartal'a yoğun sevgi gösterisinde bulunuldu. Tribünlerden adına tezahüratlar yapılırken, İsmail Kartal da alkışlarla yanıt verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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