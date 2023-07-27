Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde farklı galip

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu ilk maçında sahasında ağırladığı Zimbru'yu 5-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Zimbru Teknik Direktörü Lilian Popescu açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Öncelikle bugünkü maçta normal insanların bile sokakta zor yürüyebileceği zor bir ortamda her iki takımı da maçı tamamladıkları için tebrik ediyorum. Taraftarımızın müthiş desteği ve enerjisiyle maça hızlı başladık. Erken gollerle öne geçtik. İkinci yarı tamamen oyun kontrolü bizim elimizdeydi. Farklı bir galibiyet elde ettik. Her ne kadar farklı kazansak da hala eksikliklerimiz var. Yeni gelen oyuncularımızla kendi sistemimizin bir kısmını sahada gösterebildik. Ama bu yetmez. Hem takımımızı hem de oyun felsefemizi geliştirmeliyiz. Kazandığımız için bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Bütün taraftarlarımıza, camiamıza armağan olsun bu galibiyet" dedi.

Zimbru Teknik Direktörü Lilian Popescu ise, "Bu tip bir sonuçtan sonra konuşmak oldukça zor. Başında söylediğim gibi bizim için değeri biçilemez bir deneyim oldu. İlk 15 dakikada 2 tane hızlı topu maalesef kaçırdık. Belki hislerle alakalıdır. Takımdaki bazı oyuncuların uluslararası eksiği var. Maçın başında hemen 2-0 olunca biraz moraller düşüyor. Fenerbahçe ile aramızda ciddi bir fark var. İmkanlar, bütçe ve diğer şeyler anlamında çok farklar var. Ama biz buraya gerçek bir mücadele vermek için geldik. Bunun zor olacağını biliyorduk. 1-2 iyi pozisyonumuz oldu. Bunlardan iyi sonuçlar çıkaracağımızı düşünüyorum. Oyuncuları kıyaslamanın bir anlamı yok. Fiziki olarak ve diğer açılardan. Olumsuz sonuç da sonuçtur. Önemli olan bu tip sonuçlardan ders çıkarmak. Bugün gerçekten çok gerekli olmayan hatalar yaptık. Topsuz alanda çok hareket ettik. Bu da enerji kaybına sebep oldu. Bunlardan oyuncular ve teknik kadro olarak dersler çıkaracağız. 5-0 yine olmayacaktır kesinlikle ama bu hataları en düşük seviyeye getirmeye çalışacağız.