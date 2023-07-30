Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için İstanbul'da yapılan antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Sakatlıkları bulunan Emre Mor ve Alexander Djiku'nun tedavileri devam ediyor.