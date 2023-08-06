Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçı öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda takım, koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle çalıştı. Yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklar devam edecek.

Fenerbahçe, 10 Ağustos Perşembe günü Slovenya ekibi Maribor'u ağırlayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.