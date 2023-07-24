Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçının hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, çabukluk, pas ve şut çalışmaları yaptılar. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

Fenerbahçe, 26 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme turu ilk maçının hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. 2 grup halinde yapılan şut çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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