Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 2. maçı öncesi antrenmanlarını tamamladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idmanda oyuncular, pas çalışması ve taktiksel çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe, 5 Ekim Perşembe günü deplasmanda Spartak Trnava ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi H Grubu 2. maçının hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular, pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

Yarın öğlen saatlerinde Slovakya'ya gidecek sarı-lacivertli kafile, son antrenmanını akşam saatlerinde maçın oynanacağı stadyumda yapacak. - İSTANBUL