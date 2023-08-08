Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Maribor ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda koşu, ısınma, pas çalışmaları ve taktiksel çalışmalar yapıldı.

Fenerbahçe, 10 Ağustos Perşembe günü Slovenya ekibi Maribor ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Pas çalışmalarının yapıldığı idman, ayak tenisi maçıyla devam ederken, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.