Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idmanda koşu, ısınma ve çabukluk hareketleri yapıldı. Emre Mor ve Alexander Djiku'nun tedavilerine devam edildi.