Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular core çalışmaları, pas ve taktiksel çalışmalar yaptı.
Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman, core çalışmalarıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor