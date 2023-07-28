Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Zimbru Chisinau ile oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci ön eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular core çalışmaları, pas ve taktiksel çalışmalar yaptı.